  1. В Украине
  2. / В мире

Португалия внесет первый взнос в Энергетический фонд поддержки Украины – 600 тысяч евро

21:51, 20 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Португалия впервые перечислит средства в Энергетический фонд поддержки Украины.
Португалия внесет первый взнос в Энергетический фонд поддержки Украины – 600 тысяч евро
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенергу объявил о первом взносе его страны в Энергетический фонд поддержки Украины в размере 600 тысяч евро. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

По ее словам, Монтенергу посетил здание правительства во время своего первого визита в Киев. Свириденко поблагодарила Португалию за поддержку Украины с начала полномасштабной войны, а также за прием украинцев, которые были вынуждены выехать из страны из-за боевых действий.

Премьер-министр отметила, что оборонная поддержка Португалии, в частности через механизмы PURL и SAFE, важна для укрепления устойчивости Украины. Во время встречи стороны обсудили оборонные инициативы Build in Ukraine и Build with Ukraine, а также возможности развития сотрудничества, в частности в сфере совместного производства дронов.

Свириденко сообщила, что во время переговоров Луиш Монтенергу объявил о перечислении 600 тысяч евро в Энергетический фонд поддержки Украины и подчеркнула, что Украина высоко ценит это решение.

Кроме того, в контексте подготовки к очередной Конференции по восстановлению Украины стороны договорились проработать вопрос заключения межправительственного соглашения, которое должно способствовать привлечению португальского бизнеса и инвестиций на украинский рынок.

Также премьер-министр Украины выразила благодарность лидерам Европейского Союза за решение предоставить Украине финансирование в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы, подчеркнув важность этой поддержки для государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги энергетика Португалия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]