Португалия внесет первый взнос в Энергетический фонд поддержки Украины – 600 тысяч евро

Португалия впервые перечислит средства в Энергетический фонд поддержки Украины.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенергу объявил о первом взносе его страны в Энергетический фонд поддержки Украины в размере 600 тысяч евро. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

По ее словам, Монтенергу посетил здание правительства во время своего первого визита в Киев. Свириденко поблагодарила Португалию за поддержку Украины с начала полномасштабной войны, а также за прием украинцев, которые были вынуждены выехать из страны из-за боевых действий.

Премьер-министр отметила, что оборонная поддержка Португалии, в частности через механизмы PURL и SAFE, важна для укрепления устойчивости Украины. Во время встречи стороны обсудили оборонные инициативы Build in Ukraine и Build with Ukraine, а также возможности развития сотрудничества, в частности в сфере совместного производства дронов.

Свириденко сообщила, что во время переговоров Луиш Монтенергу объявил о перечислении 600 тысяч евро в Энергетический фонд поддержки Украины и подчеркнула, что Украина высоко ценит это решение.

Кроме того, в контексте подготовки к очередной Конференции по восстановлению Украины стороны договорились проработать вопрос заключения межправительственного соглашения, которое должно способствовать привлечению португальского бизнеса и инвестиций на украинский рынок.

Также премьер-министр Украины выразила благодарность лидерам Европейского Союза за решение предоставить Украине финансирование в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы, подчеркнув важность этой поддержки для государства.

