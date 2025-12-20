  1. В Україні

У Києві затримали молодика, який влаштував бійку та розпилив сльозогінний газ у метро

22:29, 20 грудня 2025
Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
У Києві правоохоронці затримали молодика, який влаштував бійку та розпилив сльозогінний газ у столичному метрополітені. Подія відбулась 19 грудня близько 22:20 у вагоні потяга синьої гілки на станції метро «Тараса Шевченка». Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці встановили, що зловмисник — 19-річний місцевий мешканець, який, перебуваючи у вагоні поїзду напідпитку, зухвало себе поводив та чіплявся до пасажирів. Коли інший пасажир зробив йому зауваження, порушник вчинив бійку та розпилив в обличчя чоловіку газ дратівливої дії.

Правоохоронці за участі фахівців кримінального аналізу розшукали та затримали зловмисника.

За вказаним фактом слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, та готують затриманому повідомлення про підозру.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Національна поліція Київ

