  1. В Украине

В Киеве задержали парня, который устроил драку и распылил слезоточивый газ в метро

22:29, 20 декабря 2025
Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали молодого человека, который устроил драку и распылил слезоточивый газ в столичном метрополитене. Событие произошло 19 декабря около 22:20 в вагоне поезда синей линии на станции метро «Тараса Шевченко». Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители установили, что злоумышленник — 19-летний местный житель, который, находясь в вагоне поезда в состоянии алкогольного опьянения, дерзко себя вел и приставал к пассажирам. Когда другой пассажир сделал ему замечание, нарушитель устроил драку и распылил мужчине в лицо газ раздражающего действия.

Правоохранители с участием специалистов криминального анализа разыскали и задержали злоумышленника.

По указанному факту следователи следственного отдела управления полиции в метрополитене внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, и готовят задержанному сообщение о подозрении.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Национальная полиция Киев

