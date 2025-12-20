  1. В Україні
Якого кольору авто найчастіше обирають українці — відповідь МВС

22:00, 20 грудня 2025
Абсолютним ексклюзивом залишається жовтогарячий — в Україні зареєстровано лише два такі автомобілі.
Якого кольору авто найчастіше обирають українці — відповідь МВС
Фото: hsc.gov.ua
Під час реєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС обов’язково фіксується колір автомобіля. Наразі офіційно враховують 12 кольорів, а нещодавно перелік поповнився ще одним — жовтогарячим. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

За підсумками року найбільш популярними серед українських водіїв залишаються класичні кольори. Лідером став сірий — таких автомобілів зареєстровано 129 259. Друге місце посів чорний колір — 92 041 авто, третє — білий із показником 83 040.

Також значна кількість водіїв обирає сині автомобілі — 37 449 реєстрацій. Червоний колір мають 19 515 авто, зелений — 12 429.

До менш поширених належать коричневий, жовтий, помаранчевий та фіолетовий кольори. Абсолютним ексклюзивом залишається жовтогарячий — в Україні зареєстровано лише два такі автомобілі.

Аналітика показує, що українці переважно віддають перевагу практичній класиці, однак інтерес до яскравих та нестандартних кольорів поступово зростає.

