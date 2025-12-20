Какого цвета авто чаще всего выбирают украинцы — ответ МВД

Абсолютным эксклюзивом остается желто-оранжевый — в Украине зарегистрировано всего два таких автомобиля.

Во время регистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД обязательно фиксируется цвет автомобиля. В настоящее время официально учитываются 12 цветов, а недавно перечень пополнился еще одним — желто-оранжевым. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

По итогам года наиболее популярными среди украинских водителей остаются классические цвета. Лидером стал серый — таких автомобилей зарегистрировано 129 259. Второе место занял черный цвет — 92 041 авто, третье — белый с показателем 83 040.

Также значительное количество водителей выбирают синие автомобили — 37 449 регистраций. Красный цвет имеют 19 515 авто, зеленый — 12 429.

К менее распространенным относятся коричневый, желтый, оранжевый и фиолетовый цвета. Абсолютным эксклюзивом остается желто-оранжевый — в Украине зарегистрировано всего два таких автомобиля.

Аналитика показывает, что украинцы преимущественно отдают предпочтение практичной классике, однако интерес к ярким и нестандартным цветам постепенно растет.

