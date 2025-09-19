В Одесской области задержали мужчину, который «гарантировал» сдачу экзаменов в сервисных центрах за $2 тысячи

В Одесской области задержали мужчину, который зарабатывал на «помощи» в сдаче экзаменов в территориальных сервисных центрах. Об этом сообщает полиция региона.
В частности, 23-летний одессит уверял «клиентов», что благодаря его связям в нескольких сервисных центрах города успех на теоретическом экзамене гарантирован. А в дальнейшем он еще и обещал помочь справиться с практическим экзаменом.
Во время телефонных разговоров с «клиентами» так называемый «бегунок» проводил пошаговый инструктаж. Свои услуги он оценивал в 2000 долларов.
Полицейские задержали фигуранта во время получения денег от очередного «клиента».
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
