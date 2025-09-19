В Одесской области задержали мужчину, который «гарантировал» сдачу экзаменов в сервисных центрах за $2 тысячи

23-летний одессит обещал клиентам успех на теоретических и практических экзаменах в ТСЦ за деньги и был задержан при получении оплаты.

В Одесской области задержали мужчину, который зарабатывал на «помощи» в сдаче экзаменов в территориальных сервисных центрах. Об этом сообщает полиция региона.

В частности, 23-летний одессит уверял «клиентов», что благодаря его связям в нескольких сервисных центрах города успех на теоретическом экзамене гарантирован. А в дальнейшем он еще и обещал помочь справиться с практическим экзаменом.

Во время телефонных разговоров с «клиентами» так называемый «бегунок» проводил пошаговый инструктаж. Свои услуги он оценивал в 2000 долларов.

Полицейские задержали фигуранта во время получения денег от очередного «клиента».

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

