На Одещині затримали чоловіка, який «гарантував» складання іспитів у сервісних центрах за $2 тисячі

23-річний одесит обіцяв клієнтам успіх на теоретичних і практичних іспитах у ТСЦ за гроші та був затриманий під час отримання оплати.

На Одещині затримали чоловіка, який заробляв на «допомозі» зі складання іспитів у територіальних сервісних центрах. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, 23-річний одесит запевняв «клієнтів», що завдяки його зв’язкам у декількох сервісних центрах міста успіх на теоретичному іспиті гарантований. А в майбутньому він ще й обіцяв допомогти впоратися з практичним екзаменом.

Під час телефонних розмов з «клієнтами» так званий бігунок проводив покроковий інструктаж. Свої послуги оцінював у 2000 доларів.

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання грошей від чергового «клієнта».

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

