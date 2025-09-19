Практика судов
КСУ проверит на конституционность статью 45 закона о Госбюджете-2025

16:08, 19 сентября 2025
По мнению автора ходатайства, Конституция Украины не наделяет закон о Госбюджете высшей юридической силой по отношению к другим законам.
Второй сенат КСУ 17 сентября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Войтевич Раисы Николаевны. Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Галина Юровская отметила, что заявительница обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины статью 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059–IX (далее – Закон).

Статьей 45 Закона предусмотрено, что в 2025 году на период военного положения неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения, устанавливается доплата в размере 2361 гривна при условии, что такие лица проживали или работали там по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года и имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Доплата не устанавливается лицам, которые после аварии на Чернобыльской АЭС изменили место проживания за пределы этих зон и в дальнейшем вернулись, либо зарегистрировались там после аварии на Чернобыльской АЭС. Выплата доплаты за проживание в таких зонах прекращается после оставления лицом места постоянного проживания на указанных территориях и регистрации за их пределами. Пенсионный фонд Украины обязан обеспечить сверку сведений о месте проживания получателей доплаты за проживание в таких зонах с данными Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров для продолжения или прекращения выплат и приведения размеров таких доплат и пенсионных выплат в соответствие с этой статьей.

По мнению автора ходатайства, Конституция Украины не наделяет закон о Государственном бюджете Украины высшей юридической силой по отношению к другим законам; нельзя вносить изменения в специальные законы законами о Государственном бюджете Украины, поскольку это противоречит законодательству. Она также считает, что установление Законом фиксированного размера доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения нарушает ее права на получение надлежащих выплат от государства.

Суд завершил исследование материалов дела на открытой части и перешел к закрытой части пленарного заседания.

