КСУ перевірить на конституційність статтю 45 закону про Держбюджет-2025

Другий сенат КСУ 17 вересня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Войтевич Раїси Миколаївни. Про це повідомив Конституційний Суд України.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Галина Юровська зазначила, що заявниця звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України статтю 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19 листопада 2024 року № 4059–ІХ (далі – Закон).

Статтею 45 Закону передбачено, що у 2025 році на період воєнного стану непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення, встановлюється доплата в розмірі 2361 гривня за умови, що такі особи проживали або працювали там станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року та мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Доплата не встановлюється особам, які після аварії на Чорнобильській АЕС змінили місце проживання за межі цих зон і в подальшому повернулися, або зареєструвалися там після аварії на Чорнобильській АЕС. Виплата доплати за проживання у таких зонах припиняється після залишення особою місця постійного проживання на зазначених територіях та реєстрації за їх межами. Пенсійний фонд України зобов’язаний забезпечити звіряння відомостей про місце проживання одержувачів доплати за проживання у таких зонах із відомостями Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів для продовження чи припинення виплат і приведення розмірів таких доплат та пенсійних виплат у відповідність до цієї статті.

На думку автора клопотання, Конституція України не надає закону про Державний бюджет України вищої юридичної сили стосовно інших законів; не можна вносити зміни до спеціальних законів законами про Державний бюджет України, оскільки це суперечить законодавству. Вона також вважає, що встановлення Законом фіксованого розміру доплати за проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення порушує її права на отримання належних виплат від держави.

Суд завершив дослідження матеріалів справи на відкритій частині та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

