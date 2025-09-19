Зеленский заявил, что Украина будет экспортировать некоторые виды оружия

Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время в Украине профицит морских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна будет экспортировать некоторые виды оружия. Об этом он сказал в ходе видеобращения 19 сентября.

По словам Главы государства, сегодня он провел ставку, во время которой обсудили производство оружия.

Зеленский подчеркнул, что есть четкие объемы относительно того, что требуется ЗСУ до конца года, также на следующий год и что должно быть на складах для защиты, для поддержания достаточной силы.

«Дефицит в финансировании на производство оружия мы будем покрывать с этого года в том числе за счет управляемого экспорта некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту будем увеличивать производство дронов для фронта.

Определенные виды оружия — и это современное оружие — мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно Украине. Пример — морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците, также противотанковое оружие, некоторые другие виды», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что первый приоритет — это фронт, обеспечение бригад, второй приоритет — украинские арсеналы, и только третий приоритет — управляемый экспорт.

«В течение двух недель будет представлен концепт — три новые экспортные платформы», — добавил он.

