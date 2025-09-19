Практика судів
Зеленський заявив, що Україна буде експортувати деякі види зброї

19:43, 19 вересня 2025
Володимир Зеленський зазначив, наразі в Україні у профіциті морські дрони.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна буде експортувати деякі види зброї. Про це він сказав під час відеозвернення 19 вересня.

За словами Глави держави, сьогодні він провів ставку, під час якої обговорили виробництво зброї.

Зеленський підкреслив, що є чіткі обсяги щодо того, що потрібно ЗСУ до кінця року, також на наступний рік і що має бути на складах для захисту, для підтримки достатньої сили.

«Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас будемо покривати із цього року в тому числі за рахунок керованого експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту будемо збільшувати виробництво дронів для фронту.

Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти в значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно Україні. Приклад – морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також протитанкова зброя, деякі інші види», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що перший пріоритет – це фронт, забезпечення бригад, другий пріоритет – українські арсенали, і тільки третій пріоритет – керований експорт.

«Протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи», - додав він.

Україна Володимир Зеленський

