Практика судов
  1. В Украине

ФЛП и собственные деньги на счете — будут ли они считаться доходом

22:00, 20 сентября 2025
Собственные средства ФЛП, уже облагаемые налогом и документально подтвержденные, при внесении на банковский счет не учитываются в составе дохода плательщика единого налога.
Государственная налоговая служба объяснила, учитываются ли собственные средства ФЛП в доходе плательщика единого налога первой – третьей групп.

Нужно ли включать собственные деньги в доход ФЛП

ФЛП – плательщики единого налога (кроме е-резидентов) не должны включать в доход собственные средства, которые они вносят на текущий счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Что говорит законодательство

Согласно Налоговому кодексу Украины (ст. 292), доходом ФЛП являются только те средства, которые фактически получены в связи с хозяйственной деятельностью.

Не включаются в доход пассивные поступления (проценты, дивиденды, роялти), страховые выплаты, бюджетные гранты и выручка от продажи имущества, принадлежащего ФЛП и используемого в бизнесе.

Собственные средства, которые предприниматель уже задекларировал и уплатил с них налоги, также не формируют доход при повторном внесении на счет.

Как вести учет

ФЛП на едином налоге:

  • первой и второй групп, а также третьей группы без НДС ведут учет в произвольной форме помесячно;
  • третьей группы с НДС — по типовой форме, утвержденной Минфином.

Данные учета используются для заполнения декларации плательщика единого налога.

Важные нюансы

Если предприниматель вносит на счет наличные, которые уже были отражены в учете, в платежке нужно указать «выручка за определенный период». Такая сумма не считается новым доходом.

Средства на счете не могут превышать сумму дохода, зафиксированную в учете за соответствующий период.

В доход не включаются также собственные деньги, если они ранее были обложены налогами, а предприниматель имеет подтверждающие документы (сведения из реестра плательщиков налогов, платежные документы и т. д.).

Вывод: собственные средства, которые ФЛП уже обложил налогами и документально подтвердил, при внесении на банковский счет не учитываются в составе дохода единщика.

налоговая ФЛП ГНС

