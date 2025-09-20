ФОП і власні гроші на рахунку — чи вважатимуться вони доходом

Державна податкова служба пояснила, чи враховуються власні кошти ФОП у доході платника єдиного податку першої – третьої груп.
Чи потрібно включати власні гроші до доходу ФОП
ФОП – платники єдиного податку (крім е-резидентів) не повинні включати до доходу власні кошти, які вони вносять на поточний рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності.
Що говорить законодавство
Згідно з Податковим кодексом України (ст. 292), доходом ФОП є лише ті кошти, які фактично отримані у зв’язку з господарською діяльністю.
Не включаються до доходу пасивні надходження (проценти, дивіденди, роялті), страхові виплати, бюджетні гранти та виручка від продажу майна, яке належить ФОП і використовується у бізнесі.
Власні кошти, які підприємець уже задекларував та сплатив з них податки, також не формують дохід при повторному внесенні на рахунок.
Як вести облік
ФОП на єдиному податку:
Дані обліку використовуються для заповнення декларації платника єдиного податку.
Важливі нюанси
Якщо підприємець вносить на рахунок готівку, що вже була відображена в обліку, у платіжці потрібно вказати «виручка за певний період». Така сума не вважається новим доходом.
Кошти на рахунку не можуть перевищувати суму доходу, зафіксовану в обліку за відповідний період.
До доходу не включаються також власні гроші, якщо вони раніше були оподатковані, а підприємець має підтвердні документи (відомості з реєстру платників податків, платіжні документи тощо).
Висновок: власні кошти, які ФОП уже оподаткував і документально підтвердив, при внесенні на банківський рахунок не враховуються у складі доходу єдинника.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.