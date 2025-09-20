Практика судів
  1. В Україні

ФОП і власні гроші на рахунку — чи вважатимуться вони доходом

22:00, 20 вересня 2025
Власні кошти ФОП, уже оподатковані та документально підтверджені, при внесенні на банківський рахунок не враховуються у складі доходу платника єдиного податку.
ФОП і власні гроші на рахунку — чи вважатимуться вони доходом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба пояснила, чи враховуються власні кошти ФОП у доході платника єдиного податку першої – третьої груп.

Чи потрібно включати власні гроші до доходу ФОП

ФОП – платники єдиного податку (крім е-резидентів) не повинні включати до доходу власні кошти, які вони вносять на поточний рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності.

Що говорить законодавство

Згідно з Податковим кодексом України (ст. 292), доходом ФОП є лише ті кошти, які фактично отримані у зв’язку з господарською діяльністю.

Не включаються до доходу пасивні надходження (проценти, дивіденди, роялті), страхові виплати, бюджетні гранти та виручка від продажу майна, яке належить ФОП і використовується у бізнесі.

Власні кошти, які підприємець уже задекларував та сплатив з них податки, також не формують дохід при повторному внесенні на рахунок.

Як вести облік

ФОП на єдиному податку:

  • першої та другої груп, а також третьої групи без ПДВ ведуть облік у довільній формі помісячно;
  • третьої групи з ПДВ — за типовою формою, затвердженою Мінфіном.

Дані обліку використовуються для заповнення декларації платника єдиного податку.

Важливі нюанси

Якщо підприємець вносить на рахунок готівку, що вже була відображена в обліку, у платіжці потрібно вказати «виручка за певний період». Така сума не вважається новим доходом.

Кошти на рахунку не можуть перевищувати суму доходу, зафіксовану в обліку за відповідний період.

До доходу не включаються також власні гроші, якщо вони раніше були оподатковані, а підприємець має підтвердні документи (відомості з реєстру платників податків, платіжні документи тощо).

Висновок: власні кошти, які ФОП уже оподаткував і документально підтвердив, при внесенні на банківський рахунок не враховуються у складі доходу єдинника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ФОП ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує, аби справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави могли розглядатися суддею ВАКС одноособово

Замість колегії у складі трьох суддів ВАКС справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави зможуть розглядатися суддею одноособово.

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

Уряд у проекті держбюджету на 2026 рік пропонує зупинити дію низки норм закону про захист добросовісних набувачів майна

Пропонується зупинити на 2026 рік дію норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави чи територіальної громади, за умови попереднього внесення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Підписано обидва закони про порядок обмеження публічного доступу до інформації про оборонні підприємства в електронних реєстрах

Обидва підписані закони передбачають порядок обмеження доступу у публічних електронних реєстрах до інформації про підприємства, які пов’язані зі сферою оборони.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області