ФОП і власні гроші на рахунку — чи вважатимуться вони доходом

Власні кошти ФОП, уже оподатковані та документально підтверджені, при внесенні на банківський рахунок не враховуються у складі доходу платника єдиного податку.

Державна податкова служба пояснила, чи враховуються власні кошти ФОП у доході платника єдиного податку першої – третьої груп.

Чи потрібно включати власні гроші до доходу ФОП

ФОП – платники єдиного податку (крім е-резидентів) не повинні включати до доходу власні кошти, які вони вносять на поточний рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності.

Що говорить законодавство

Згідно з Податковим кодексом України (ст. 292), доходом ФОП є лише ті кошти, які фактично отримані у зв’язку з господарською діяльністю.

Не включаються до доходу пасивні надходження (проценти, дивіденди, роялті), страхові виплати, бюджетні гранти та виручка від продажу майна, яке належить ФОП і використовується у бізнесі.

Власні кошти, які підприємець уже задекларував та сплатив з них податки, також не формують дохід при повторному внесенні на рахунок.

Як вести облік

ФОП на єдиному податку:

першої та другої груп, а також третьої групи без ПДВ ведуть облік у довільній формі помісячно;

третьої групи з ПДВ — за типовою формою, затвердженою Мінфіном.

Дані обліку використовуються для заповнення декларації платника єдиного податку.

Важливі нюанси

Якщо підприємець вносить на рахунок готівку, що вже була відображена в обліку, у платіжці потрібно вказати «виручка за певний період». Така сума не вважається новим доходом.

Кошти на рахунку не можуть перевищувати суму доходу, зафіксовану в обліку за відповідний період.

До доходу не включаються також власні гроші, якщо вони раніше були оподатковані, а підприємець має підтвердні документи (відомості з реєстру платників податків, платіжні документи тощо).

Висновок: власні кошти, які ФОП уже оподаткував і документально підтвердив, при внесенні на банківський рахунок не враховуються у складі доходу єдинника.

