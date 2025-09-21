Практика судов
  1. В Украине

ИИ вытесняет дешевые дроны – Украина переходит на высокотехнологичные БПЛА в войне

07:00, 21 сентября 2025
Украина переходит на дроны с ИИ, 90% успеха операций будет зависеть от них.
Эпоха низкотехнологичных дронов подходит к концу, а беспилотники с искусственным интеллектом вскоре будут определять успех большинства военных операций. Об этом сообщает Business Insider.

Одним из ключевых трендов на украинском фронте является рост использования полуавтономных систем наведения, которые включают как запрограммированное отслеживание, так и технологии искусственного интеллекта. Особенно это заметно среди элитных групп операторов FPV-дронов. Такие системы позволяют беспилотникам фиксироваться на цели и завершать миссию даже в случае потери сигнала, что является значительным преимуществом в условиях широкого применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко, известный как «Ахилл», объяснил, что украинские дроны теперь летают на оптимальной высоте для стабильного сигнала, фиксируют цель, а затем переходят в автономный режим.

Украинская компания разработала программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое автоматически обнаруживает цели противника. Система обучена на тысячах часов фото- и видеоматериалов из реальных боевых действий, преимущественно из открытых источников после 2022 года, а также из закрытых данных с фронта. «Когда вы показываете ИИ миллион танков из разных сезонов и мест, в конце концов он сможет отличить танк от куста», — отметил основатель и генеральный директор компании Виктор Сахарчук.

Business Insider также пишет о перспективе развертывания роев дронов — групп БПЛА, которые действуют скоординированно для автономного поражения целей. По словам Сахарчука, эта технология уже близка к реализации. Вскоре можно будет увидеть группы из двух-трех дронов, атакующих вместе, или более крупные дроны, которые будут доставлять меньшие беспилотники в тыл врага для автоматического запуска.

«Сейчас мы достигли того момента в этой войне, когда дешевые низкотехнологичные дроны достигли своего предела. В течение года 90 процентов успешных операций с дронами будут зависеть от искусственного интеллекта», — подытожил Сахарчук.

война ИИ дрон

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

