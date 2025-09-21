Практика судів
  1. В Україні

ШІ витісняє дешеві дрони – Україна переходить на високотехнологічні БПЛА у війні

07:00, 21 вересня 2025
Україна переходить на дрони зі ШІ, 90% успіху операцій залежатиме від них.
ШІ витісняє дешеві дрони – Україна переходить на високотехнологічні БПЛА у війні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Епоха низькотехнологічних дронів добігає кінця, а безпілотники зі штучним інтелектом незабаром визначатимуть успіх більшості військових операцій. Про це повідомляє Business Insider.

Одним із ключових трендів на українському фронті є зростання використання напівавтономних систем наведення, які включають як запрограмоване відстежування, так і технології штучного інтелекту. Особливо це помітно серед елітних груп операторів FPV-дронів. Такі системи дозволяють безпілотникам фіксуватися на цілі та завершувати місію навіть у разі втрати сигналу, що є значною перевагою в умовах широкого застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко, відомий як «Ахіллес», пояснив, що українські дрони тепер літають на оптимальній висоті для стабільного сигналу, фіксують ціль, а потім переходять в автономний режим.

Українська компанія розробила програмне забезпечення зі штучним інтелектом, яке автоматично виявляє цілі противника. Система навчена на тисячах годин фото- та відеоматеріалів із реальних бойових дій, переважно з відкритих джерел після 2022 року, а також із закритих даних із фронту. «Коли ви показуєте ШІ мільйон танків із різних сезонів і місць, зрештою він зможе відрізнити танк від куща», — зазначив засновник і генеральний директор компанії Віктор Сахарчук.

Business Insider також пише про перспективу розгортання роїв дронів — груп БПЛА, які діють скоординовано для автономного ураження цілей. За словами Сахарчука, ця технологія вже близька до реалізації. Незабаром можна буде побачити групи з двох-трьох дронів, що атакують разом, або більші дрони, які доставлятимуть менші безпілотники в тил ворога для автоматичного запуску.

«Зараз ми досягли того моменту в цій війні, коли дешеві низькотехнологічні дрони досягли своєї межі. Протягом року 90 відсотків успішних операцій із дронами залежатимуть від штучного інтелекту», — підсумував Сахарчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна ШІ дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує, аби справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави могли розглядатися суддею ВАКС одноособово

Замість колегії у складі трьох суддів ВАКС справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави зможуть розглядатися суддею одноособово.

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

Уряд у проекті держбюджету на 2026 рік пропонує зупинити дію низки норм закону про захист добросовісних набувачів майна

Пропонується зупинити на 2026 рік дію норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави чи територіальної громади, за умови попереднього внесення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Підписано обидва закони про порядок обмеження публічного доступу до інформації про оборонні підприємства в електронних реєстрах

Обидва підписані закони передбачають порядок обмеження доступу у публічних електронних реєстрах до інформації про підприємства, які пов’язані зі сферою оборони.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області