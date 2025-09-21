ШІ витісняє дешеві дрони – Україна переходить на високотехнологічні БПЛА у війні

Україна переходить на дрони зі ШІ, 90% успіху операцій залежатиме від них.

Епоха низькотехнологічних дронів добігає кінця, а безпілотники зі штучним інтелектом незабаром визначатимуть успіх більшості військових операцій. Про це повідомляє Business Insider.

Одним із ключових трендів на українському фронті є зростання використання напівавтономних систем наведення, які включають як запрограмоване відстежування, так і технології штучного інтелекту. Особливо це помітно серед елітних груп операторів FPV-дронів. Такі системи дозволяють безпілотникам фіксуватися на цілі та завершувати місію навіть у разі втрати сигналу, що є значною перевагою в умовах широкого застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко, відомий як «Ахіллес», пояснив, що українські дрони тепер літають на оптимальній висоті для стабільного сигналу, фіксують ціль, а потім переходять в автономний режим.

Українська компанія розробила програмне забезпечення зі штучним інтелектом, яке автоматично виявляє цілі противника. Система навчена на тисячах годин фото- та відеоматеріалів із реальних бойових дій, переважно з відкритих джерел після 2022 року, а також із закритих даних із фронту. «Коли ви показуєте ШІ мільйон танків із різних сезонів і місць, зрештою він зможе відрізнити танк від куща», — зазначив засновник і генеральний директор компанії Віктор Сахарчук.

Business Insider також пише про перспективу розгортання роїв дронів — груп БПЛА, які діють скоординовано для автономного ураження цілей. За словами Сахарчука, ця технологія вже близька до реалізації. Незабаром можна буде побачити групи з двох-трьох дронів, що атакують разом, або більші дрони, які доставлятимуть менші безпілотники в тил ворога для автоматичного запуску.

«Зараз ми досягли того моменту в цій війні, коли дешеві низькотехнологічні дрони досягли своєї межі. Протягом року 90 відсотків успішних операцій із дронами залежатимуть від штучного інтелекту», — підсумував Сахарчук.

