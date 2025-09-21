Практика судов
  1. В Украине

Алименты от безработных – как взыскивают выплаты, если отец не работает

07:54, 21 сентября 2025
Отсутствие дохода не освобождает от выплат, а размер алиментов привязывают к средней зарплате или пособию по безработице.
Алименты от безработных – как взыскивают выплаты, если отец не работает
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отсутствие официальной работы или доходов не освобождает родителей от обязанности финансово поддерживать своих детей. Законодательство Украины четко регулирует механизмы взыскания алиментов с безработных и неработающих лиц, обеспечивая права детей на надлежащее содержание. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Для безработных, зарегистрированных в центре занятости и готовых работать при наличии вакансий, алименты взыскиваются из государственной помощи по безработице. Если лицо приобрело статус безработного после вынесения судебного решения об алиментах, государственный исполнитель направляет взыскание на это пособие. Размер выплат рассчитывается пропорционально среднему доходу, если страховой стаж лица за год до постановки на учет превышает шесть месяцев.

Для неработающих лиц, не состоящих на учете в центре занятости, алименты начисляются на основе средней заработной платы в регионе, где зарегистрирован плательщик, по данным органа статистики. Закон гарантирует, что минимальный размер алиментов не может быть ниже 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Если неработающее лицо имеет неофициальные доходы, алименты устанавливаются в фиксированной сумме.

В случае согласия между взыскателем и плательщиком алиментов они могут заключить договор, который будет регулировать порядок выплат. Если же плательщик отказывается выполнять обязанности, ссылаясь на отсутствие работы, дело передается в суд. Суд определяет размер алиментов, достаточный для гармоничного развития ребенка, но не менее 50% прожиточного минимума. При этом суд не ограничивается официальными доходами плательщика, если тот не может объяснить источники своих расходов, превышающих задекларированный доход.

После вынесения судебного решения взыскатель обращается в исполнительную службу для принудительного взыскания алиментов. Уклонение от выплат влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести нарушения и размера задолженности. Должники могут столкнуться со следующими ограничениями:

  • внесение в Единый реестр должников;
  • запрет на выезд за границу;
  • арест банковских счетов;
  • лишение права управлять автомобилем;
  • запрет на пользование оружием и охоту.

Эти ограничения отменяются только после полного погашения долга. Злостное уклонение от уплаты алиментов наказывается общественными работами на срок от 80 до 120 часов, арестом до трех месяцев или лишением свободы до двух лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

алименты Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Подписаны оба закона о порядке ограничения публичного доступа к информации об оборонных предприятиях в электронных реестрах

Оба подписанных закона предусматривают порядок ограничения доступа в публичных электронных реестрах к информации о предприятиях, которые связаны со сферой обороны.

«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області