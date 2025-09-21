Алименты от безработных – как взыскивают выплаты, если отец не работает

Отсутствие дохода не освобождает от выплат, а размер алиментов привязывают к средней зарплате или пособию по безработице.

Отсутствие официальной работы или доходов не освобождает родителей от обязанности финансово поддерживать своих детей. Законодательство Украины четко регулирует механизмы взыскания алиментов с безработных и неработающих лиц, обеспечивая права детей на надлежащее содержание. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Для безработных, зарегистрированных в центре занятости и готовых работать при наличии вакансий, алименты взыскиваются из государственной помощи по безработице. Если лицо приобрело статус безработного после вынесения судебного решения об алиментах, государственный исполнитель направляет взыскание на это пособие. Размер выплат рассчитывается пропорционально среднему доходу, если страховой стаж лица за год до постановки на учет превышает шесть месяцев.

Для неработающих лиц, не состоящих на учете в центре занятости, алименты начисляются на основе средней заработной платы в регионе, где зарегистрирован плательщик, по данным органа статистики. Закон гарантирует, что минимальный размер алиментов не может быть ниже 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Если неработающее лицо имеет неофициальные доходы, алименты устанавливаются в фиксированной сумме.

В случае согласия между взыскателем и плательщиком алиментов они могут заключить договор, который будет регулировать порядок выплат. Если же плательщик отказывается выполнять обязанности, ссылаясь на отсутствие работы, дело передается в суд. Суд определяет размер алиментов, достаточный для гармоничного развития ребенка, но не менее 50% прожиточного минимума. При этом суд не ограничивается официальными доходами плательщика, если тот не может объяснить источники своих расходов, превышающих задекларированный доход.

После вынесения судебного решения взыскатель обращается в исполнительную службу для принудительного взыскания алиментов. Уклонение от выплат влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести нарушения и размера задолженности. Должники могут столкнуться со следующими ограничениями:

внесение в Единый реестр должников;

запрет на выезд за границу;

арест банковских счетов;

лишение права управлять автомобилем;

запрет на пользование оружием и охоту.

Эти ограничения отменяются только после полного погашения долга. Злостное уклонение от уплаты алиментов наказывается общественными работами на срок от 80 до 120 часов, арестом до трех месяцев или лишением свободы до двух лет.

