Аліменти від безробітних – як стягують виплати, якщо батько не працює

07:54, 21 вересня 2025
Відсутність доходу не звільняє від виплат, а розмір аліментів прив’язують до середньої зарплати або допомоги по безробіттю.
Відсутність офіційної роботи чи доходів не звільняє батьків від обов’язку фінансово підтримувати своїх дітей. Законодавство України чітко регулює механізми стягнення аліментів із безробітних і непрацюючих осіб, забезпечуючи права дітей на належне утримання. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Для безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості та готових працювати за наявності вакансій, аліменти стягуються з державної допомоги по безробіттю. Якщо особа набула статусу безробітного після винесення судового рішення про аліменти, державний виконавець спрямовує стягнення на цю допомогу. Розмір виплат розраховується пропорційно до середнього доходу, якщо страховий стаж особи за рік до постановки на облік перевищує шість місяців.

Для непрацюючих осіб, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, аліменти нараховуються на основі середньої заробітної плати в регіоні, де зареєстрований платник, за даними органу статистики. Закон гарантує, що мінімальний розмір аліментів не може бути нижчим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо непрацююча особа має неофіційні доходи, аліменти встановлюються у фіксованій сумі.

У разі згоди між стягувачем і платником аліментів вони можуть укласти договір, який регулюватиме порядок виплат. Якщо ж платник відмовляється виконувати обов’язки, посилаючись на відсутність роботи, справа передається до суду. Суд визначає розмір аліментів, достатній для гармонійного розвитку дитини, але не менше 50% прожиткового мінімуму. При цьому суд не обмежується офіційними доходами платника, якщо той не може пояснити джерела своїх витрат, що перевищують задекларований дохід.

Після винесення судового рішення стягувач звертається до виконавчої служби для примусового стягнення аліментів. Ухилення від виплат тягне за собою цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність залежно від тяжкості порушення та розміру заборгованості. Боржники можуть зіткнутися з такими обмеженнями:

  • внесення до Єдиного реєстру боржників;
  • заборона виїзду за кордон;
  • арешт банківських рахунків;
  • позбавлення права керувати автомобілем;
  • заборона користуватися зброєю та полювати.

Ці обмеження скасовуються лише після повного погашення боргу. Злісне ухилення від сплати аліментів карається громадськими роботами на строк від 80 до 120 годин, арештом до трьох місяців або позбавленням волі до двох років.

