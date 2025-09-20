ФЛП потерял статус лица с инвалидностью: когда нужно уплачивать единый взнос

Если физическое лицо-предприниматель теряет статус лица с инвалидностью, оно обязано начать уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) уже за тот месяц, в котором этот статус был утрачен. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Кто освобождается от уплаты ЕСВ
Согласно ч. 4 ст. 4 Закона Украины № 2464-VI от 8.07.2010 года, от уплаты ЕСВ за себя освобождаются:
Эта норма распространяется и на ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения, кроме е-резидентов.
Как происходит учет
Данные о пенсионерах и лицах с инвалидностью передаются в Государственную налоговую службу от Пенсионного фонда Украины. Информация содержит даты назначения или прекращения пенсии либо инвалидности. На основании этих сведений в реестре страхователей устанавливаются или снимаются соответствующие признаки: «физическое лицо – пенсионер по возрасту» или «лицо с инвалидностью».
Когда начинается обязанность уплачивать ЕСВ
Поскольку Закон № 2464 не предусматривает пропорционального начисления, базовым отчетным периодом становится месяц, в котором утрачен статус лица с инвалидностью. То есть ФЛП обязан уплатить единый взнос уже за этот месяц.
Вывод: предприниматели, которые потеряли статус лица с инвалидностью, обязаны уплачивать ЕСВ без каких-либо отсрочек — начиная с того месяца, когда статус был аннулирован.
