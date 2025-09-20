ФОП втратив статус особи з інвалідністю: коли потрібно сплачувати єдиний внесок

ФОП, який втратив статус особи з інвалідністю, зобов’язаний почати сплачувати єдиний соціальний внесок уже з того місяця, коли статус було анульовано.

Якщо фізична особа-підприємець втрачає статус особи з інвалідністю, вона зобов’язана почати сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) вже за той місяць, у якому цей статус було втрачено. Про це нагадали в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Хто звільняється від сплати ЄСВ

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України № 2464-VI від 8.07.2010 року, від сплати ЄСВ за себе звільняються:

пенсіонери за віком або за вислугу років;

особи з інвалідністю;

громадяни, які досягли пенсійного віку відповідно до ст. 26 Закону № 1058-IV та отримують пенсію чи соціальну допомогу.

Ця норма поширюється і на ФОП, що працюють на спрощеній системі оподаткування, крім е-резидентів.

Як відбувається облік

Дані про пенсіонерів та осіб з інвалідністю передаються до Державної податкової служби від Пенсійного фонду України. Інформація містить дати призначення або припинення пенсії чи інвалідності. На підставі цих відомостей у реєстрі страхувальників встановлюються або знімаються відповідні ознаки: «фізична особа – пенсіонер за віком» чи «особа з інвалідністю».

Коли починається обов’язок сплачувати ЄСВ

Оскільки Закон № 2464 не передбачає пропорційного нарахування, базовим звітним періодом стає місяць, у якому втрачено статус особи з інвалідністю. Тобто ФОП має сплатити єдиний внесок уже за цей місяць.

Висновок: підприємці, які втратили статус особи з інвалідністю, зобов’язані сплачувати ЄСВ без жодних відстрочок — починаючи з того місяця, коли статус було анульовано.

