В Украине работают подразделения ветеранской политики – как получить поддержку для ветеранов и семей погибших

В Украине работают специализированные структурные подразделения по вопросам ветеранской политики, которые оказывают профессиональную поддержку ветеранам, ветеранам, их семьям, а также семьям погибших Защитников и Защитниц.

Эти подразделения действуют при 24 областных военных администрациях (ОВА), 76 районных военных администрациях (РВА) и во многих территориальных общинах. Их цель — сделать государственную помощь максимально доступной и приближенной к потребностям ветеранов. Специалисты готовы проконсультировать по вопросам получения жилья, поступления на обучение, переквалификации, участия в государственных или местных программах поддержки, поиска специалистов по сопровождению ветеранов, а также решения других жизненных вопросов.

Подразделения уже работают во всех регионах страны, обеспечивая консультации и сопровождение на всех этапах.

Контакты представителей в каждой области доступны по ссылке на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

