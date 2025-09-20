Практика судов
В Украине работают подразделения ветеранской политики – как получить поддержку для ветеранов и семей погибших

18:01, 20 сентября 2025
Специалисты в ОГА, РГА и общинах помогут с жильем, обучением и государственными программами.
В Украине работают специализированные структурные подразделения по вопросам ветеранской политики, которые оказывают профессиональную поддержку ветеранам, ветеранам, их семьям, а также семьям погибших Защитников и Защитниц.

Эти подразделения действуют при 24 областных военных администрациях (ОВА), 76 районных военных администрациях (РВА) и во многих территориальных общинах. Их цель — сделать государственную помощь максимально доступной и приближенной к потребностям ветеранов. Специалисты готовы проконсультировать по вопросам получения жилья, поступления на обучение, переквалификации, участия в государственных или местных программах поддержки, поиска специалистов по сопровождению ветеранов, а также решения других жизненных вопросов.

Подразделения уже работают во всех регионах страны, обеспечивая консультации и сопровождение на всех этапах.

Контакты представителей в каждой области доступны по ссылке на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

военные ветераны

