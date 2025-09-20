В Україні працюють підрозділи ветеранської політики – як отримати підтримку для ветеранів і родин загиблих

Фахівці в ОВА, РВА та громадах допоможуть із житлом, навчанням і державними програмами.

В Україні працюють спеціалізовані структурні підрозділи з питань ветеранської політики, які надають професійну підтримку ветеранам, ветеранкам, їхнім родинам, а також сім’ям загиблих Захисників і Захисниць.

Ці підрозділи діють при 24 обласних військових адміністраціях (ОВА), 76 районних військових адміністраціях (РВА) та у багатьох територіальних громадах. Їхня мета — зробити державну допомогу максимально доступною та наближеною до потреб ветеранів. Фахівці готові проконсультувати з питань отримання житла, вступу на навчання, перекваліфікації, участі в державних чи місцевих програмах підтримки, пошуку спеціалістів із супроводу ветеранів, а також вирішення інших життєвих питань.

Підрозділи вже працюють у всіх регіонах країни, забезпечуючи консультації та супровід на всіх етапах.

Контакти представників у кожній області доступні за посиланням на сайті Міністерства у справах ветеранів України.

