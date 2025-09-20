Зеленский подписал три указа о санкциях против российских пропагандистов

Украина ввела новый пакет санкций против российских бизнесменов и пропагандистов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №694/2025, №695/2025 и №696/2025, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 сентября «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Новые санкционные пакеты направлены против российских пропагандистов, бизнесменов, действующих на оккупированных территориях и пополняющих бюджет России, а также лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Молдове в интересах Кремля.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины, указы вступили в силу со дня опубликования. Контроль за их выполнением возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

