Зеленський підписав три укази щодо санкцій проти російських пропагандистів

Україна запровадила новий пакет санкцій проти російських бізнесменів та пропагандистів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №694/2025, №695/2025 і №696/2025, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 вересня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Нові санкційні пакети спрямовані проти російських пропагандистів, бізнесменів, які діють на окупованих територіях і поповнюють бюджет Росії, а також осіб, причетних до дестабілізації ситуації в Молдові на користь Кремля.

Відповідно до статті 107 Конституції України, укази набули чинності з дня опублікування. Контроль за їх виконанням покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.