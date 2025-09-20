Украина получила $30,6 млрд в 2025 году – Марченко обсудил финансовую поддержку с G7, ЕС и МВФ

Украина получила 145 млрд долларов помощи за три года и рассчитывает на новые механизмы финансирования.

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел в Копенгагене ряд двусторонних встреч с министрами финансов и экономики стран G7 и ЕС, а также представителями Еврокомиссии и МВФ, в частности с министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, министром экономики Дании Стефани Лозе, еврокомиссаром Марией Луис Альбукерке и директором Европейского департамента МВФ Альфредом Кеммером.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние финансовой системы Украины, бюджетные потребности на 2026 год, новые механизмы поддержки и реформы. «За последние три с половиной года Украина получила более 145 млрд долларов США международной финансовой помощи. Это позволило правительству сохранить макрофинансовую стабильность в условиях полномасштабной войны и гарантировать все необходимые социальные расходы. Учитывая, что война продолжается, вызовы для финансовой системы сохраняются, продолжение внешней поддержки крайне важно», — подчеркнул Марченко. В 2025 году Украина уже привлекла 30,6 миллиарда долларов, тогда как общая потребность составляет 39,3 миллиарда.

Марченко отметил, что из-за войны с Россией внутренние ресурсы направляются на оборону, поэтому социальные расходы зависят от международной помощи. Обсуждались новые механизмы, в частности репарационный кредит под гарантии замороженных российских активов, предложенный Еврокомиссией. В рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на 50 миллиардов долларов Украина уже получила 23 миллиарда, включая 3,4 миллиарда от Канады и 20 миллиардов от ЕС.

В рамках программы Ukraine Facility от ЕС на 2024–2027 годы, которая предусматривает 50 миллиардов евро, Украина привлекла 22,6 миллиарда. С МВФ обсудили возможность новой программы сотрудничества до конца 2025 года. Также речь шла об усилении санкций против России, инвестициях в оборонную промышленность Украины и евроинтеграционных реформах.

Партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку и договорились о тесном диалоге для расширения бюджетной помощи Украине в 2026 году и в дальнейшем.

