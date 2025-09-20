Україна отримала $30,6 млрд у 2025 році – Марченко обговорив фінансову підтримку з G7, ЄС та МВФ

Україна отримала 145 млрд доларів допомоги за три роки і розраховує на нові механізми фінансування.

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів у Копенгагені низку двосторонніх зустрічей із міністрами фінансів і економіки країн G7 та ЄС, а також представниками Єврокомісії та МВФ, зокрема з міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем, міністеркою економіки Данії Стефані Лозе, єврокомісаркою Марією Луїс Альбукерке та директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Кеммером.

Під час перемовин сторони обговорили стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026 рік, нові механізми підтримки та реформи. «За останні три з половиною роки Україна отримала понад 145 млрд доларів США міжнародної фінансової допомоги. Це дозволило Уряду зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки. З огляду на те, що війна продовжується, виклики для фінансової системи зберігаються, продовження зовнішньої підтримки вкрай важливе», — наголосив Марченко. У 2025 році Україна вже залучила 30,6 мільярда доларів, тоді як загальна потреба становить 39,3 мільярда.

Марченко зазначив, що через війну з Росією внутрішні ресурси спрямовуються на оборону, тому соціальні видатки залежать від міжнародної допомоги. Обговорювалися нові механізми, зокрема репараційний кредит під гарантії заморожених російських активів, запропонований Єврокомісією. У рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на 50 мільярдів доларів Україна вже отримала 23 мільярди, включаючи 3,4 мільярда від Канади та 20 мільярдів від ЄС.

У межах програми Ukraine Facility від ЄС на 2024–2027 роки, яка передбачає 50 мільярдів євро, Україна залучила 22,6 мільярда. З МВФ обговорили можливість нової програми співпраці до кінця 2025 року. Також ішлося про посилення санкцій проти Росії, інвестиції в оборонну промисловість України та євроінтеграційні реформи.

Партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку та домовилися про тісний діалог для розширення бюджетної допомоги Україні в 2026 році та надалі.

