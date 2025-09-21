Практика судов
Военные контракты для 60+: кто и на каких условиях может служить

07:36, 21 сентября 2025
Граждане могут добровольно служить по контракту с испытательным сроком и медицинским заключением.
В Украине установлены специальные условия для заключения военных контрактов с гражданами в возрасте от 60 лет во время военного положения. Об этом сообщили в Минобороны.

Лица старше 60 лет могут добровольно заключить контракт на один год с возможностью продления, при условии годности к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) и письменного согласия командира части. Контракт предусматривает испытательный срок до шести месяцев и прекращается после отмены военного положения. Военнослужащие этой возрастной категории привлекаются преимущественно к небоевым функциям, таким как логистика, связь, ремонт, работа в учебных центрах, ТЦК, а также выполнение обязанностей инструктора, консультанта или водителя.

Ключевые требования включают наличие военно-учетного документа, отсутствие непогашенной судимости и подтверждение состояния здоровья. Контракт может быть продлен по желанию, но действие всех контрактов автоматически заканчивается после окончания военного положения.

