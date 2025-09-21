Військові контракти для 60+: хто та на яких умовах може служити

Громадяни можуть добровільно служити за контрактом із випробувальним терміном і медичним висновком.

В Україні встановлено спеціальні умови для укладання військових контрактів із громадянами віком від 60 років під час воєнного стану. Про це повідомили в Міноборони.

Особи старше 60 років можуть добровільно укласти контракт на один рік із можливістю продовження, за умови придатності до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) та письмової згоди командира частини. Контракт передбачає випробувальний термін до шести місяців і припиняється після скасування воєнного стану. Військовослужбовці цієї вікової категорії залучаються переважно до небойових функцій, таких як логістика, зв’язок, ремонт, робота в навчальних центрах, ТЦК, а також виконання обов’язків інструктора, консультанта чи водія.

Ключові вимоги включають наявність військово-облікового документа, відсутність непогашеної судимості та підтвердження стану здоров’я. Контракт може бути продовжено за бажанням, але дія всіх контрактів автоматично завершується після закінчення воєнного стану.

