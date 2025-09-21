Субсидия на отопительный период 2025-2026: кому следует обратиться за переназначением

Заявление о назначении субсидии на отопительный сезон необходимо подавать в нескольких случаях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре начинается новый отопительный сезон, а вместе с ним — очередной период назначения жилищных субсидий. Пенсионный фонд автоматически перепризначит субсидии для тех домохозяйств, которые уже получали помощь ранее, а также для тех, кому на летний период был установлен «нулевой» размер субсидии. Таким гражданам не нужно подавать дополнительные обращения или документы — всё будет сделано без их участия. Об этом сообщили в ПФУ.

Кому необходимо обратиться лично в обязательном порядке?

Для назначения жилищной субсидии на отопительный сезон 2025–2026 необходимо лично обратиться в следующих случаях, если:

документы на назначение субсидии подаются впервые;

в назначении жилищной субсидии на неотопительный период было отказано (долг, отсутствие доходов и т. д.);

произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального статуса и т. п.

Кому необходимо обратиться лично при определённых условиях?

В то же время есть категории граждан, которым заявление и декларацию необходимо было подать для назначения субсидии на летний сезон, то есть с 1 мая текущего года. Это:

лица, которые зарегистрированы, но не проживают по адресу домохозяйства, или наоборот;

внутренне перемещённые лица, получающие жилищную субсидию по адресу, отличному от места регистрации;

граждане, арендующие жилые помещения для проживания, за которые оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

Указанным лицам, которые не успели или не имели возможности обратиться за назначением субсидии в течение неотопительного сезона, для получения субсидии на осенне-зимний период необходимо обязательно обратиться в органы Пенсионного фонда лично, по почте или в электронной форме. Кроме того, подать документы можно уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

Какие сроки подачи заявления?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за её назначением до даты окончания отопительного сезона.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на её получение.

Какие доходы учитываются при расчёте субсидии?

При расчёте «зимней» жилищной субсидии в среднемесячный совокупный доход учитываются доходы за I и II кварталы текущего года, а доходы в виде пенсии — за август.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.