Практика судов
  1. В Украине

Субсидия на отопительный период 2025-2026: кому следует обратиться за переназначением

10:12, 21 сентября 2025
Заявление о назначении субсидии на отопительный сезон необходимо подавать в нескольких случаях.
Субсидия на отопительный период 2025-2026: кому следует обратиться за переназначением
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре начинается новый отопительный сезон, а вместе с ним — очередной период назначения жилищных субсидий. Пенсионный фонд автоматически перепризначит субсидии для тех домохозяйств, которые уже получали помощь ранее, а также для тех, кому на летний период был установлен «нулевой» размер субсидии. Таким гражданам не нужно подавать дополнительные обращения или документы — всё будет сделано без их участия. Об этом сообщили в ПФУ.

Кому необходимо обратиться лично в обязательном порядке?

Для назначения жилищной субсидии на отопительный сезон 2025–2026 необходимо лично обратиться в следующих случаях, если:

документы на назначение субсидии подаются впервые;

в назначении жилищной субсидии на неотопительный период было отказано (долг, отсутствие доходов и т. д.);

произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального статуса и т. п.

Кому необходимо обратиться лично при определённых условиях?

В то же время есть категории граждан, которым заявление и декларацию необходимо было подать для назначения субсидии на летний сезон, то есть с 1 мая текущего года. Это:

лица, которые зарегистрированы, но не проживают по адресу домохозяйства, или наоборот;

внутренне перемещённые лица, получающие жилищную субсидию по адресу, отличному от места регистрации;

граждане, арендующие жилые помещения для проживания, за которые оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

Указанным лицам, которые не успели или не имели возможности обратиться за назначением субсидии в течение неотопительного сезона, для получения субсидии на осенне-зимний период необходимо обязательно обратиться в органы Пенсионного фонда лично, по почте или в электронной форме. Кроме того, подать документы можно уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

Какие сроки подачи заявления?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за её назначением до даты окончания отопительного сезона.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на её получение.

Какие доходы учитываются при расчёте субсидии?

При расчёте «зимней» жилищной субсидии в среднемесячный совокупный доход учитываются доходы за I и II кварталы текущего года, а доходы в виде пенсии — за август.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Смогут ли граждане требовать удаления персональных данных из системы соцсферы и узнать об операциях с их данными – о чем говорится в принятом законе

Исходя из формулировок закона, запрашивать о манипуляциях с персональными данными сможет орган по вопросам защиты персональных данных, а не владелец этих данных.

В Раде заблокировали подписание закона о создании двух новых спецсудов

Закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда пока не будет подписан — внесено блокирующее постановление.

Кабмин добавил Этический совет и Совещательную группу экспертов в перечень субъектов, которые должны публиковать открытые данные

Также правительство добавило протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС в перечень открытых данных.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області