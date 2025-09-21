Субсидія на опалювальний період 2025-2026: кому слід звернутися за перепризначенням

Заяву про призначення субсидії на опалювальний сезон необхідно подавати у кількох випадках.

У жовтні стартує новий опалювальний сезон, а з ним — черговий період призначення житлових субсидій. Пенсійний фонд автоматично перепризначить субсидії для тих домогосподарств, які вже отримували допомогу раніше, а також для тих, кому на літній період було встановлено «нульовий» розмір субсидії. Таким громадянам не потрібно подавати додаткові звернення чи документи — усе буде зроблено без їхньої участі. Про це повідомили у ПФУ.

Кому необхідно звернутись особисто в обов’язковому порядку?

Для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 звернутись особисто необхідно у наступних випадках, якщо:

документи на призначення субсидії подаються вперше;

у призначенні житлової субсидії на неопалювальний період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо);

відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.

Кому необхідно звернутись особисто за певних умов?

Водночас є категорії громадян, яким заяву та декларацію необхідно було подати для призначення субсидії на літній сезон, тобто з 1 травня поточного року. Це:

особи, які зареєстровані, але не проживають за адресою домогосподарства або навпаки;

внутрішньо переміщені особи, які отримують житлову субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації;

громадяни, які орендують житлові приміщення для проживання, за які сплачують житлово-комунальні послуги.

Зазначеним особам, які не встигли або не мали можливості звернутися за призначенням субсидії протягом неопалювального сезону, для отримання субсидії на осінньо-зимовий період необхідно обов’язково звернутися до органів Пенсійного фонду особисто, поштою або в електронній формі. Окрім того, подати документи можна до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Які строки подання заяви?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлову субсидію призначать з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Які доходи враховуються під час розрахунку субсидії?

При розрахунку «зимової» житлової субсидії до середньомісячного сукупного доходу враховуються доходи за I і II квартали поточного року, а доходи у вигляді пенсії – за серпень.

