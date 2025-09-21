Гарантии безопасности для Украины требуют готовности от Европы воевать с РФ — президент Финляндии Стубб

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что гарантии вступят в силу только после предстоящего соглашения между Украиной и РФ.

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что гарантии безопасности, которые сейчас разрабатывают страны-союзники для Украины, могут обязать европейские государства вступить в вооруженное противостояние с Россией, если и снова начнет агрессию против Украины. Об этом пишет The Guardian.

Он подчеркнул, что такие гарантии должны стать реальным сдерживающим фактором – сильными и убедительными.

«Гарантии безопасности, по сути, являются фактором сдерживания. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным», — заявил Стубб.

Он отметил, что гарантии вступят в силу только после предстоящего мирного соглашения между Украиной и Россией. В то же время Стубб подчеркнул, что Россия не имеет права вето по формату этих гарантий.

«Россия абсолютно не имеет права голоса в суверенных решениях независимого национального государства… Поэтому для меня вопрос не в том, согласится ли Россия или нет. Конечно, нет, но это не главное», — сказал он.

