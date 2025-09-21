Гарантії безпеки для України вимагають готовності від Європи воювати з РФ, — президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та РФ.

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що безпекові гарантії, які зараз розробляють країни-союзники для України, можуть зобов’язати європейські держави вступити у збройне протистояння з Росією, якщо та знову почне агресію проти України. Про це пише The Guardian.

Він наголосив, що такі гарантії мають стати реальним стримуючим фактором — сильними та переконливими.

«Гарантії безпеки по суті є фактором стримування. Цей стримувальний фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним», — заявив Стубб.

Він зазначив, що гарантії набудуть чинності тільки після майбутньої мирної угоди між Україною і Росією. Водночас Стубб наголосив, що Росія не має права вето щодо формату цих гарантій.

«Росія абсолютно не має права голосу в суверенних рішеннях незалежної національної держави… Тому для мене питання не в тому, чи погодиться Росія, чи ні. Звісно, ні, але це не головне», — сказав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає «корейську», «фінську» або будь-яку іншу модель завершення війни. Однак може статися так, що фінального документа про закінчення війни не буде.

