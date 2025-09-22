В Киевской области будут судить директора школы за фиктивное укрытие стоимостью более 5 млн грн

Укрытие не соответствовало требованиям государственных строительных норм и технической спецификации.

Фото: Суспільне

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области будут судить директоршу одного из учебных заведений. Ей инкриминируется злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Согласно данным следствия, между учебным заведением и подрядной организацией был заключен договор на поставку простейшего укрытия гражданской защиты. Установленная конструкция не соответствовала требованиям государственных строительных норм и технической спецификации.

Несмотря на это, руководительница учебного заведения подписала акты выполненных работ и расходные накладные, обеспечив перечисление более 5 млн грн из местного бюджета.

Строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили, что укрытие не обладает необходимыми защитными свойствами, а контрольные испытания перед поставкой и монтажом не проводились. Представленные выводы основывались лишь на теоретических расчетах.

Параллельно прокуратура заявила гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба на сумму более 5 млн грн, чтобы вернуть эти средства в бюджет громады.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.