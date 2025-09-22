Практика судів
На Київщині судитимуть директорку школи за фіктивне укриття вартістю понад 5 млн грн

15:17, 22 вересня 2025
Укриття не відповідало вимогам державних будівельних норм та технічній специфікації.
На Київщині судитимуть директорку школи за фіктивне укриття вартістю понад 5 млн грн
Фото: Суспільне
На Київщині судитимуть директорку одного з навчальних закладів. Їй інкримінується зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, між закладом освіти та підрядною організацією укладено договір на постачання найпростішого укриття цивільного захисту. Поставлена конструкція не відповідала вимогам державних будівельних норм та технічній специфікації.

Попри це, керівниця навчального закладу підписала акти виконаних робіт і видаткові накладні, забезпечивши перерахування понад 5 млн грн із місцевого бюджету.

Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили, що укриття не мають необхідних захисних властивостей, а контрольні випробування перед постачанням і монтажем не проводилися. Надані висновки базувалися лише на теоретичних розрахунках.

Паралельно прокуратура заявила цивільний позов про відшкодування завданих збитків на суму понад 5 млн грн, щоб повернути ці кошти до бюджету громади.

