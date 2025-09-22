Индивидуальная налоговая консультация: что это, период действия и освобождает ли она от ответственности

Главное управление ГНС в Запорожской области напомнило плательщикам налогов о порядке действия индивидуальных налоговых консультаций (ИНК).
Что такое индивидуальная налоговая консультация
Согласно Налоговому кодексу Украины, индивидуальная налоговая консультация — это официальное разъяснение контролирующего органа относительно практического применения норм налогового и другого законодательства, контроль за соблюдением которого осуществляет налоговая служба.
ИНК может предоставляться:
Все письменные и электронные консультации обязательно регистрируются в едином реестре индивидуальных налоговых консультаций.
Кто может пользоваться консультацией
ИНК имеет индивидуальный характер и может применяться только тем плательщиком налогов, которому она предоставлена.
В случае противоречий с обобщающей налоговой консультацией — преимущество имеют положения последней.
Освобождает ли ИНК от налоговой ответственности
Налоговая консультация не освобождает от уплаты налоговых обязательств. В то же время, если плательщик действовал в соответствии с ИНК, он может быть освобождён от финансовой ответственности за налоговые правонарушения.
ИНК, предоставленные до 31 марта 2017 года, освобождали от штрафов и пени только за нарушения, совершённые до 31 декабря 2017 года.
Начиная с 1 января 2018 года, такие консультации больше не подлежат применению.
Если плательщик действовал в соответствии с ИНК, зарегистрированной в едином реестре, либо с обобщающей налоговой консультацией или выводом Верховного Суда, пеня не начисляется, а уже начисленная подлежит аннулированию.
Вместе с тем освобождение от финансовой ответственности не освобождает от налоговой обязанности — плательщик всё равно обязан уплатить суммы, определённые налоговым законодательством.
