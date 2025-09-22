Индивидуальная налоговая консультация: что это, период действия и освобождает ли она от ответственности

Индивидуальная налоговая консультация помогает плательщикам правильно применять нормы законодательства.

Главное управление ГНС в Запорожской области напомнило плательщикам налогов о порядке действия индивидуальных налоговых консультаций (ИНК).

Что такое индивидуальная налоговая консультация

Согласно Налоговому кодексу Украины, индивидуальная налоговая консультация — это официальное разъяснение контролирующего органа относительно практического применения норм налогового и другого законодательства, контроль за соблюдением которого осуществляет налоговая служба.

ИНК может предоставляться:

устно;

в бумажной форме;

в электронной форме.

Все письменные и электронные консультации обязательно регистрируются в едином реестре индивидуальных налоговых консультаций.

Кто может пользоваться консультацией

ИНК имеет индивидуальный характер и может применяться только тем плательщиком налогов, которому она предоставлена.

В случае противоречий с обобщающей налоговой консультацией — преимущество имеют положения последней.

Освобождает ли ИНК от налоговой ответственности

Налоговая консультация не освобождает от уплаты налоговых обязательств. В то же время, если плательщик действовал в соответствии с ИНК, он может быть освобождён от финансовой ответственности за налоговые правонарушения.

ИНК, предоставленные до 31 марта 2017 года, освобождали от штрафов и пени только за нарушения, совершённые до 31 декабря 2017 года.

Начиная с 1 января 2018 года, такие консультации больше не подлежат применению.

Если плательщик действовал в соответствии с ИНК, зарегистрированной в едином реестре, либо с обобщающей налоговой консультацией или выводом Верховного Суда, пеня не начисляется, а уже начисленная подлежит аннулированию.

Вместе с тем освобождение от финансовой ответственности не освобождает от налоговой обязанности — плательщик всё равно обязан уплатить суммы, определённые налоговым законодательством.

