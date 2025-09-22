Індивідуальна податкова консультація: що це, період дії та чи звільняє вона від відповідальності

Індивідуальна податкова консультація допомагає платникам правильно застосовувати норми законодавства.

Головне управління ДПС у Запорізькій області нагадало платникам податків про порядок дії індивідуальних податкових консультацій (ІПК).

Що таке індивідуальна податкова консультація

Відповідно до Податкового кодексу України, індивідуальна податкова консультація — це офіційне роз’яснення контролюючого органу щодо практичного застосування норм податкового та іншого законодавства, контроль за яким здійснює податкова служба.

ІПК може надаватись:

усно;

у паперовій формі;

в електронній формі.

Усі письмові та електронні консультації обов’язково реєструються в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.

Хто може користуватися консультацією

ІПК має індивідуальний характер і може застосовуватись лише тим платником податків, якому вона надана.

У випадку суперечностей із узагальнюючою податковою консультацією — перевагу мають положення останньої.

Чи звільняє ІПК від податкової відповідальності

Податкова консультація не звільняє від сплати податкових зобов’язань. Водночас, якщо платник діяв відповідно до ІПК, він може бути звільнений від фінансової відповідальності за податкові правопорушення.

ІПК, надані до 31 березня 2017 року, звільняли від штрафів і пені лише за порушення, вчинені до 31 грудня 2017 року.

Починаючи з 1 січня 2018 року, такі консультації більше не підлягають застосуванню.

Якщо платник діяв у відповідності до ІПК, зареєстрованої в єдиному реєстрі, або до узагальнюючої податкової консультації, чи висновку Верховного Суду, пеня не нараховується, а вже нарахована підлягає анулюванню.

Разом з тим, звільнення від фінансової відповідальності не звільняє від податкового обов’язку — платник все одно зобов’язаний сплатити визначені податковим законодавством суми.

