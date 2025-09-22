Метро Киева обновляет систему: «Карта киевлянина» не будет работать для фиксации льготного проезда

До 31 декабря на всех станциях подземки установят новое оборудование и программное обеспечение на турникетах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском метрополитене готовятся к обновлению системы оплаты проезда. Как сообщили в Печерской районной в городе Киеве государственной администрации по информации КП «Главный информационно-вычислительный центр», до 31 декабря 2025 года на всех станциях подземки установят новое оборудование и программное обеспечение на турникетах.

В связи с этим многофункциональные электронные карты «Муниципальная карта «Карта киевлянина» не будут работать для фиксации льготного проезда в метро, указывают в РГА.

Также жителям столицы напоминают о необходимости замены карт, срок действия которых истекает в 2025 году. Обновить «Карту киевлянина» можно в отделениях АО «Ощадбанк».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.