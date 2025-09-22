Практика судів
  1. В Україні

Метро Києва оновлює систему: «Картка киянина» не працюватимуть для фіксації пільгового проїзду

22:18, 22 вересня 2025
До 31 грудня на всіх станціях підземки встановлять нове обладнання та програмне забезпечення на турнікетах.
Метро Києва оновлює систему: «Картка киянина» не працюватимуть для фіксації пільгового проїзду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київському метрополітені готуються до оновлення системи оплати проїзду. Як повідомили у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за інформацією КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», до 31 грудня 2025 року на всіх станціях підземки встановлять нове обладнання та програмне забезпечення на турнікетах.

У зв’язку з цим багатофункціональні електронні картки «Муніципальна картка «Картка киянина» не працюватимуть для фіксації пільгового проїзду в метро, вказують у РДА.

Також мешканцям столиці нагадують про необхідність заміни карток, термін дії яких спливає у 2025 році. Оновити «Картку киянина» можна у відділеннях АТ «Ощадбанк».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект щодо направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.

Суд не може зупиняти дію нормативно-правового акта, якщо його протиправність не є очевидною – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно забезпечення позову і очевидної протиправності нормативно-правового акта.

У Раді заблокували підписання закону про збір персональних даних громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Закон про Єдину систему соціальної сфери, куди будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків, поки не буде підписаний – внесена блокуюча постанова.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео