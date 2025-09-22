Метро Києва оновлює систему: «Картка киянина» не працюватимуть для фіксації пільгового проїзду

До 31 грудня на всіх станціях підземки встановлять нове обладнання та програмне забезпечення на турнікетах.

У Київському метрополітені готуються до оновлення системи оплати проїзду. Як повідомили у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за інформацією КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», до 31 грудня 2025 року на всіх станціях підземки встановлять нове обладнання та програмне забезпечення на турнікетах.

У зв’язку з цим багатофункціональні електронні картки «Муніципальна картка «Картка киянина» не працюватимуть для фіксації пільгового проїзду в метро, вказують у РДА.

Також мешканцям столиці нагадують про необхідність заміни карток, термін дії яких спливає у 2025 році. Оновити «Картку киянина» можна у відділеннях АТ «Ощадбанк».

