На Волыни священник требовал у военнообязанного $10 тысяч за «духовную отсрочку» от службы

На Волыни правоохранители задокументировали противоправную деятельность 45-летнего настоятеля одного из храмов во Владимирском районе, который требовал и получил взятку от военнообязанного. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, священник оценил свои «услуги» в 10 тысяч долларов. За эти деньги он обещал:

предоставить мужчине сан священнослужителя,

обеспечить «духовную» отсрочку от мобилизации и бронирование,

повлиять на должностных лиц Владимирского районного ТЦК и СП.

Преступную деятельность задокументировали правоохранители.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет. Суд избрал ему меру пресечения — домашний арест в ночное время.

