На Волині священник вимагав у військовозобов’язаного $10 тисяч за «духовну відстрочку» від служби

Слідчі оголосили про підозру священнику, який хотів посприяти чоловіку в уникненні від служби.

На Волині правоохоронці задокументували протиправну діяльність 45-річного настоятеля одного з храмів у Володимирському районі, який вимагав та отримав хабар від військовозобов’язаного. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, священник оцінив свої «послуги» у 10 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв:

надати чоловіку сан священнослужителя,

забезпечити «духовну» відстрочку від мобілізації та бронювання,

вплинути на посадовців Володимирського районного ТЦК та СП.

Злочинну діяльність задокументували правоохоронці.

Слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального Кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт в нічний час.

