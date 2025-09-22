На Волині священник вимагав у військовозобов’язаного $10 тисяч за «духовну відстрочку» від служби

На Волині правоохоронці задокументували протиправну діяльність 45-річного настоятеля одного з храмів у Володимирському районі, який вимагав та отримав хабар від військовозобов’язаного. Про це повідомляє поліція регіону.
За даними слідства, священник оцінив свої «послуги» у 10 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв:
Злочинну діяльність задокументували правоохоронці.
Слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального Кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт в нічний час.
