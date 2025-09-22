Практика судів
  1. В Україні

На Волині священник вимагав у військовозобов’язаного $10 тисяч за «духовну відстрочку» від служби

15:49, 22 вересня 2025
Слідчі оголосили про підозру священнику, який хотів посприяти чоловіку в уникненні від служби.
На Волині священник вимагав у військовозобов’язаного $10 тисяч за «духовну відстрочку» від служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині правоохоронці задокументували протиправну діяльність 45-річного настоятеля одного з храмів у Володимирському районі, який вимагав та отримав хабар від військовозобов’язаного. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, священник оцінив свої «послуги» у 10 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв:

  • надати чоловіку сан священнослужителя,
  • забезпечити «духовну» відстрочку від мобілізації та бронювання,
  • вплинути на посадовців Володимирського районного ТЦК та СП.

Злочинну діяльність задокументували правоохоронці.

Слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального Кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт в нічний час.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція хабар призов ТЦК мобілізація відстрочка військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді заблокували підписання закону про збір персональних даних громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Закон про Єдину систему соціальної сфери, куди будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків, поки не буде підписаний – внесена блокуюча постанова.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

З січня по липень 2025 року ЄСПЛ ухвалено 86 рішень у справах проти України на суму більше 119 млн грн – уряд

Мінфін попередив про фіскальні ризики для бюджету через необхідність виплачувати кошти за рішеннями Європейського суду з прав людини проти України.

«Забороняти народному депутату суміщати діяльність – дурниця»: Третьякова нагадала про свій законопроект

Галина Третьякова вважає, що незалежність народного депутата має забезпечуватися як оплатою, так і можливістю суміщати роботу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео