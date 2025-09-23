Практика судов
В Черкассах будут судить женщину, которая за 4500 долларов обещала военнообязанному отсрочку от мобилизации

00:10, 23 сентября 2025
Женщина предложила военнообязанному помощь в оформлении акта постоянного ухода за матерью.
В Черкассах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая в мае 2025 года предложила военнообязанному помощь в оформлении акта постоянного ухода за матерью, что позволило бы ему получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ для выезда за границу.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, для «положительного» решения этого вопроса за 4500 долларов США женщина обещала повлиять на должностных лиц органа местного самоуправления.

После получения оговоренной суммы ее задержали правоохранители.

В прокуратуре добавили, что теперь женщине грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до пяти лет.

