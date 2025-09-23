В Черкассах будут судить женщину, которая за 4500 долларов обещала военнообязанному отсрочку от мобилизации

Женщина предложила военнообязанному помощь в оформлении акта постоянного ухода за матерью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая в мае 2025 года предложила военнообязанному помощь в оформлении акта постоянного ухода за матерью, что позволило бы ему получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ для выезда за границу.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, для «положительного» решения этого вопроса за 4500 долларов США женщина обещала повлиять на должностных лиц органа местного самоуправления.

После получения оговоренной суммы ее задержали правоохранители.

В прокуратуре добавили, что теперь женщине грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.