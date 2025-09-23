У Черкасах судитимуть жінку, яка за 4500 доларів обіцяла військовозобов’язаному відстрочку від мобілізації

Жінка запропонувала військовозобов’язаному допомогу в оформленні акту постійного догляду за матір’ю.

У Черкасах правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки, яка у травні 2025 року запропонувала військовозобов’язаному допомогу в оформленні акту постійного догляду за матір’ю, що дозволило б йому отримати відстрочку від призову до лав ЗСУ для виїзду за кордон.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, для «позитивного» вирішення цього питання за 4500 доларів США жінка обіцяла вплинути на службових осіб органу місцевого самоврядування.

Після отримання обумовленої суми її затримали правоохоронці.

У прокуратурі додали, що тепер жінці загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до п’яти років.

