197 компаний под санкциями СНБО – крупнейшая подсанкционная компания заработала почти 2 млрд грн

Более половины компаний из санкционного списка зарегистрированы в Киеве.

По состоянию на середину сентября 197 компаний находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, но некоторые из них продолжают получать значительные доходы. В частности, крупнейшая санкционная компания «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» (бренд Pin-Up) в 2024 году заработала 1,97 миллиарда гривен, сообщает Опендатабот.

Всего 123 компании попали в санкционный список в 2024 году, что составляет более 62% от всех фигурантов. Для сравнения, в 2021 году в список добавили 38 компаний, в 2022 — 20, в 2023 — 11, а в 2025 — только 5. Более половины санкционных компаний (103) имеют ограничения до 2027 года, 40 — до 2034 года, 28 — бессрочные санкции, а 7 — до 2073 года. В то же время санкции отменены для 32 компаний, а для 217 — завершились по истечении срока.

Наибольшая концентрация санкционных компаний — в Киеве, где зарегистрировано 112 предприятий (более половины списка). В Одесской области — 17, во Львовской — 12, в Черновицкой и Донецкой — по 9. Чаще всего под санкции попадают компании из сферы оптовой торговли (31%), строительства (9,6%), информационных услуг и медиапроизводства (по 4,1%) и организации азартных игр (3,6%).

Среди компаний, которые выбывают из списка, наибольшие доходы в 2024 году показали М.С.Л. (более 310 млн грн), Интеримп (95,5 млн грн) и Патриот (более 43 млн грн). Детали доступны на странице Реестра санкционных компаний СНБО.

