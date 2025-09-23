Практика судів
197 компаній під санкціями РНБО – найбільша підсанкційна компанія заробила майже 2 млрд грн

12:25, 23 вересня 2025
Понад половина компаній зі списку санкцій зареєстровані в Києві.
Станом на середину вересня 197 компаній перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, але деякі з них продовжують отримувати значні доходи. Зокрема, найбільша санкційна компанія «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (бренд Pin-Up) у 2024 році заробила 1,97 мільярда гривень, повідомляє Опендатабот.

Загалом 123 компанії потрапили до санкційного списку у 2024 році, що становить понад 62% від усіх фігурантів. Для порівняння, у 2021 році до списку додали 38 компаній, у 2022 — 20, у 2023 — 11, а у 2025 — лише 5. Більше половини санкційних компаній (103) мають обмеження до 2027 року, 40 — до 2034 року, 28 — безстрокові санкції, а 7 — до 2073 року. Водночас санкції скасовано для 32 компаній, а для 217 — завершилися після закінчення терміну.

Найбільша концентрація санкційних компаній — у Києві, де зареєстровано 112 підприємств (понад половина списку). В Одеській області — 17, у Львівській — 12, у Чернівецькій та Донецькій — по 9. Найчастіше під санкції потрапляють компанії з оптової торгівлі (31%), будівництва (9,6%), інформаційних послуг і медіавиробництва (по 4,1%) та організації азартних ігор (3,6%).

Серед компаній, які вибувають зі списку, найбільші доходи у 2024 році показали М.С.Л. (понад 310 млн грн), Інтерімп (95,5 млн грн) і Патріот (понад 43 млн грн). Деталі доступні на сторінці Реєстру санкційних компаній РНБО.

