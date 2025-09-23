В Тернополе кардиолога поймали на взятке в $1000 за поддельную справку

Разоблачили председателя внештатной ВЛК на взятке за фиктивную инвалидность.

Правоохранители задержали председателя внештатной военно-врачебной комиссии районного ТЦК в Тернополе за вымогательство взятки в размере 1000 долларов за оформление фиктивной справки об инвалидности. Об этом сообщили в полиции.

Следствие установило, что врач-кардиолог требовал от военнослужащего от 500 до 1000 долларов за внесение в медицинские документы вымышленного диагноза тяжелого кардиологического заболевания. Такая справка позволила бы получить группу инвалидности и отсрочку от военной службы.

Злоумышленника задержали сразу после получения 500 долларов взятки в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины (получение неправомерной выгоды с вымогательством). Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности до трех лет и конфискацию имущества.

