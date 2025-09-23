У Тернополі кардіолога спіймали на хабарі $1000 за підроблену довідку

Викрили голову позаштатної ВЛК на хабарі за фіктивну інвалідність.

Правоохоронці затримали голову позаштатної військово-лікарської комісії районного ТЦК у Тернополі за вимагання хабаря в розмірі 1000 доларів за оформлення фіктивної довідки про інвалідність. Про це повідомили у поліції.

Слідство встановило, що лікар-кардіолог вимагав від військовослужбовця від 500 до 1000 доларів за внесення до медичних документів вигаданого діагнозу тяжкого кардіологічного захворювання. Така довідка дозволила б отримати групу інвалідності та відстрочку від військової служби.

Зловмисника затримали одразу після отримання 500 доларів хабаря відповідно до ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-4 КК України (одержання неправомірної вигоди з вимаганням). Санкція статті передбачає від 4 до 8 років ув’язнення, заборону обіймати певні посади до трьох років і конфіскацію майна.

