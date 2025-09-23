Получили товар со скидкой – ГНС разъяснила, когда придется платить налог

Главное управление ГНС в Одесской области объяснило порядок налогообложения доходов физических лиц в случае получения товара со скидкой от юридического лица.
Как определяется доход
Согласно п.п. «е» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса Украины, в состав общего облагаемого дохода физического лица включается:
То есть, если компания предоставляет персональную скидку конкретному покупателю, эта разница считается дополнительным благом и подлежит налогообложению.
Когда налог не уплачивается
Налоговики уточнили:
Вывод
Физическое лицо уплачивает налог с суммы скидки только тогда, когда она имеет индивидуальный характер. В случае массовых или публичных акций (например, сезонных распродаж или акционных предложений) налогообложение не применяется.
