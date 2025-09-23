Получили товар со скидкой – ГНС разъяснила, когда придется платить налог

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области объяснило порядок налогообложения доходов физических лиц в случае получения товара со скидкой от юридического лица.

Как определяется доход

Согласно п.п. «е» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса Украины, в состав общего облагаемого дохода физического лица включается:

стоимость безвозмездно полученных товаров, работ или услуг;

сумма индивидуальной скидки от обычной цены (стоимости) товаров, работ или услуг.

То есть, если компания предоставляет персональную скидку конкретному покупателю, эта разница считается дополнительным благом и подлежит налогообложению.

Когда налог не уплачивается

Налоговики уточнили:

если скидка является общедоступной и распространяется на любого покупателя, её сумма не включается в облагаемый доход;

не считается дополнительным благом также скидка при продаже жилой недвижимости, которая перешла в собственность через обращение взыскания по ипотеке, обеспеченной валютным кредитом.

Вывод

Физическое лицо уплачивает налог с суммы скидки только тогда, когда она имеет индивидуальный характер. В случае массовых или публичных акций (например, сезонных распродаж или акционных предложений) налогообложение не применяется.

