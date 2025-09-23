Отримали товар зі знижкою — ДПС роз’яснила, коли доведеться платити податок

Стало відомо, який порядок оподаткування доходу при отриманні товару зі знижкою звичайної ціни від юрособи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС в Одеській області пояснило порядок оподаткування доходів фізичних осіб у разі отримання товару зі знижкою від юридичної особи.

Як визначається дохід

Згідно з п.п. «е» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України, до складу загального оподатковуваного доходу фізичної особи включається:

вартість безоплатно отриманих товарів, робіт чи послуг;

сума індивідуальної знижки від звичайної ціни (вартості) товарів, робіт чи послуг.

Тобто, якщо компанія надає персональну знижку конкретному покупцю, ця різниця вважається додатковим благом і підлягає оподаткуванню.

Коли податок не сплачується

Податківці уточнили:

якщо знижка є загальнодоступною і поширюється на будь-якого покупця, її сума не включається до оподатковуваного доходу;

не вважається додатковим благом також знижка при продажу житлової нерухомості, яка перейшла у власність через стягнення за іпотекою, забезпеченою валютним кредитом.

Висновок

Фізична особа сплачує податок із суми знижки лише тоді, коли вона має індивідуальний характер. У разі масових або публічних акцій (наприклад, сезонних розпродажів чи акційних пропозицій) оподаткування не застосовується.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.