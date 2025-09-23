Отримали товар зі знижкою — ДПС роз’яснила, коли доведеться платити податок

Головне управління ДПС в Одеській області пояснило порядок оподаткування доходів фізичних осіб у разі отримання товару зі знижкою від юридичної особи.
Як визначається дохід
Згідно з п.п. «е» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України, до складу загального оподатковуваного доходу фізичної особи включається:
Тобто, якщо компанія надає персональну знижку конкретному покупцю, ця різниця вважається додатковим благом і підлягає оподаткуванню.
Коли податок не сплачується
Висновок
Фізична особа сплачує податок із суми знижки лише тоді, коли вона має індивідуальний характер. У разі масових або публічних акцій (наприклад, сезонних розпродажів чи акційних пропозицій) оподаткування не застосовується.
