Нужно ли регистрировать договор управления имуществом плательщиком НДС — разъяснение

Главное управление ГНС в Одесской области предоставило разъяснение относительно обязательной регистрации договоров управления имуществом плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС).
Кто обязан стать плательщиком НДС
Согласно Налоговому кодексу Украины, плательщиком НДС в обязательном порядке должна быть зарегистрирована особа – управляющий имуществом, если:
В таком случае управляющий обязан вести отдельный налоговый учет для каждого договора управления имуществом.
Особенности учета и регистрации
Договоры управления имуществом берутся на учет в контролирующих органах без создания отдельного юрлица.
Управляющий подает заявления по формам №1-НДС и №1-ОПП, добавляя копию договора (для недвижимости – нотариально удостоверенную).
После постановки на учет управляющему присваивается 9-значный регистрационный номер, который используется для уплаты налогов и отражения НДС-операций.
Если одно лицо выполняет несколько договоров управления, регистрация плательщиком НДС осуществляется отдельно по каждому договору.
Добровольная регистрация
Если объем облагаемых операций меньше 1 млн грн, управляющий может зарегистрироваться плательщиком НДС добровольно по собственному заявлению (ст. 182 НКУ).
Вывод
Управляющий имуществом обязан зарегистрироваться плательщиком НДС в случае превышения годового оборота в 1 млн грн. Это правило распространяется как на традиционные хозяйственные операции, так и на онлайн-услуги, которые осуществляются через цифровые сети или приложения.
