Нужно ли регистрировать договор управления имуществом плательщиком НДС — разъяснение

22:36, 23 сентября 2025
Управляющий имуществом обязан зарегистрироваться плательщиком НДС в случае превышения годового оборота в 1 млн грн.
Главное управление ГНС в Одесской области предоставило разъяснение относительно обязательной регистрации договоров управления имуществом плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС).

Кто обязан стать плательщиком НДС

Согласно Налоговому кодексу Украины, плательщиком НДС в обязательном порядке должна быть зарегистрирована особа – управляющий имуществом, если:

  • она осуществляет хозяйственные операции, связанные с использованием имущества, полученного в управление по договору управления имуществом (кроме исключений, предусмотренных п. 180.1 НКУ);
  • общий объем облагаемых операций по поставке товаров или услуг (в том числе через интернет, мобильные приложения или другие цифровые сервисы) в течение последних 12 месяцев превысил 1 000 000 грн без НДС.

В таком случае управляющий обязан вести отдельный налоговый учет для каждого договора управления имуществом.

Особенности учета и регистрации

Договоры управления имуществом берутся на учет в контролирующих органах без создания отдельного юрлица.

Управляющий подает заявления по формам №1-НДС и №1-ОПП, добавляя копию договора (для недвижимости – нотариально удостоверенную).

После постановки на учет управляющему присваивается 9-значный регистрационный номер, который используется для уплаты налогов и отражения НДС-операций.

Если одно лицо выполняет несколько договоров управления, регистрация плательщиком НДС осуществляется отдельно по каждому договору.

Добровольная регистрация

Если объем облагаемых операций меньше 1 млн грн, управляющий может зарегистрироваться плательщиком НДС добровольно по собственному заявлению (ст. 182 НКУ).

Вывод

Управляющий имуществом обязан зарегистрироваться плательщиком НДС в случае превышения годового оборота в 1 млн грн. Это правило распространяется как на традиционные хозяйственные операции, так и на онлайн-услуги, которые осуществляются через цифровые сети или приложения.

