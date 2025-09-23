Практика судів
Чи потрібно реєструвати договір управління майном платником ПДВ — роз’яснення

22:36, 23 вересня 2025
Управитель майна зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ у разі перевищення річного обороту в 1 млн грн.
Головне управління ДПС в Одеській області надало роз’яснення щодо обов’язкової реєстрації договорів управління майном платниками податку на додану вартість (ПДВ).

Хто зобов’язаний стати платником ПДВ

Відповідно до Податкового кодексу України, платником ПДВ обов’язково має бути зареєстрована особа – управитель майна, якщо:

  • вона здійснює господарські операції, пов’язані з використанням майна, отриманого в управління за договором управління майном (крім винятків, передбачених п. 180.1 ПКУ);
  • загальний обсяг оподатковуваних операцій з постачання товарів чи послуг (у тому числі через інтернет, мобільні додатки чи інші цифрові сервіси) протягом останніх 12 місяців перевищив 1 000 000 грн без ПДВ.

У такому випадку управитель зобов’язаний вести окремий податковий облік для кожного договору управління майном.

Особливості обліку та реєстрації

Договори управління майном беруться на облік у контролюючих органах без створення окремої юрособи.

Управитель подає заяви за формами №1-ПДВ та №1-ОПП, додаючи копію договору (для нерухомості – нотаріально посвідчену).

Після взяття на облік управителю присвоюється 9-значний реєстраційний номер, який використовується для сплати податків та відображення ПДВ-операцій.

Якщо одна особа виконує кілька договорів управління, реєстрація платником ПДВ здійснюється окремо для кожного договору.

Добровільна реєстрація

Якщо обсяг оподатковуваних операцій менший за 1 млн грн, управитель може зареєструватися платником ПДВ добровільно за власною заявою (ст. 182 ПКУ).

Висновок

Управитель майна зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ у разі перевищення річного обороту в 1 млн грн. Це правило поширюється як на традиційні господарські операції, так і на онлайн-послуги, що здійснюються через цифрові мережі чи додатки.

