На Волыни пьяный мужчина сел за руль и съехал в кювет — пострадал 5-месячный младенец

В результате аварии повреждения получили сам водитель и трое пассажиров, среди которых — 5-месячный младенец.

В селе Солотвин Ковельского района произошла ДТП, в которой пострадал младенец. Правоохранители задержали водителя и открыли уголовное производство. Об этом сообщает полиция Волынской области.

Инцидент произошел 26 сентября. 44-летний водитель автомобиля Hyundai, находясь за рулем в состоянии опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В результате аварии телесные повреждения разной степени тяжести получили сам водитель и трое пассажиров, среди которых — 5-месячный младенец. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

На месте работали следственно-оперативная группа и медики. Водителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

